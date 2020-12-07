Emniyet'ten Batman'daki çocuk istismarına açıklama

07 Aralık 2020 Pazartesi, 09:36

Batman’ın Gercüş ilçesinde aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 kişinin 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, konuyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaparak algı operasyonu yaptığı belirtilen 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldığı duyuruldu.

Açıkalamda, "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş İlçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş İlçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YAYIN YASAĞI GELDİ

Batman’ın Gercüş ilçesinde aralarında; uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 kişinin 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin tutuklandığı olayla ilgili “Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir” dedi.

15 yaşındaki çocuğun karın ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede hamile olduğunun ortaya çıkması üzerine M.A. ve V.A. adlı iki erkek gözaltına alınmıştı.

Savcılık şüpheli M.A’nın tutuklandığını açıkladı. Soruşturmada, aralarında uzman çavuş, polis, korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği ancak 11 erkeğin soruşturma dosyasına eklendiği öne sürüldü.

Olayın gündeme gelmesinin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada dosyaya gizlilik kararının getirildiği belirtilerek, “Bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir” denildi.

Batman Valiliği de olaya ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada soruşturmada şu ana kadar herhangi bir kamu görevlisinin tespit edilemediği ifade edilerek şunlar dendi:

"Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö.´nün cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur çocuk, 12 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13 Ekim 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hakimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."



