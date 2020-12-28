En büyük tepki onlardan geldi: Hükümet alsın bu zammı başına çalsın

28 Aralık 2020 Pazartesi, 16:18

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son çalışma toplantısı sırasında bir kez daha taleplerini dile getirmek için Kadıköy Meydanı'nda toplanan işçiler seslerini duyuramadan yeni asgari ücret ilan edildi. Yaklaşık 3 bin civarında bir ücret beklentisi içerisinde olan işçiler hayal kırıklıklarını ve tepkilerini dile getirdiler.

‘İŞÇİYİ, EMEKÇİYİ AÇLIĞA SEFALETE MAHKUM ETTİLER’

İşçi Hikmet Gündüz, "Bugün simit hesabıyla iktidara gelenler işçiyi emekçiyi açlığa ve sefalete mahkûm ettiler. Tarih önünde yargılanacaklar. İmamlara verdiği maaşı işçiye, emekçiye, emekliye layık görmüyor. Saraya, imama değil emekli ve işçiye bütçe ayrılmalı"

‘TAM BİR SEFALET ÜCRETİ’

İşçi Ali Ekber Ağhan da “Asgari ücret açıklandı tam bir sefalet ücreti" dedi. Ağhan, “2028 yılından itibaren KHK’lara mahkum ettiler. Yüzde dört dışında zam alamıyoruz. Para babalarının ve onun temsilcilerin belirleyeceği asgari ücret bu kadar olur zaten. Onlardan beklediğimiz bir şey yok. Asgari ücreti işçiler belirmediği sürece hiçbir şeyin düzeleceği yok bu ülkede” ifadelerini kullandı.

‘BU HÜKÜMETE OY VERİYORSAK YAZIKLAR OLSUN BİZE’

İşçi, “Bu hükümet 3 bin 825 TL’yi bu işçiye reva görüyorsa, işçi de bu şartlarda yaşamayı kabul edip bu hükümete oy veriyorsa yazıklar olsun diyorum bizlere. Beni açlığa mahkûm eden hükümeti ben iktidara getiriyorsam o zaman ben işçi sınıfı olamamışım demektir’ diye konuştu.

DİSK Emekli- Sen Marmara Bölge Temsilcisi Aysel Lüle, “Asgari ücret tabii ki yeterli değil. Bir işçinin ailesini geçindireceği bir ücret değil. Maalesef aklımızla işçiyle dalga geçiyorlar. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için alanlardayız. Yetersiz. Hükümet alsın bu zammı başına çalsın” dedi.

‘BİR AİLENİN AÇLIĞA MAHKUM EDİLMESİ İÇLER ACISI’

Protestocu emekli bir kadın da “Yazıklar olsun bugün işçiye verilen bu asgari ücret emeklilere verilecek zamların belirtisidir. Demek ki bizleri emekliler olarak açlığa mahkum etmiyorlar aynı zamanda yürümeyi, emeklemeyi bile unutturmaya çalışıyorlar. Amaçlarının ne olduğunu açıkça söylesinler. Verdikleri IBAN’larla topladıkları paranın, mültecilere harcadıkları paranın yarısını hiç olmasa halkına, vatandaşına harcasa nasıl olurdu acaba? Gerçekten kınıyorum. Yazıklar olsun. Bir ailenin açlığa mahkum edilmesi içler acısı. Böyle geldiler, sandıkta da gidecekler” ifadelerini kullandı.