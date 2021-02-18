Endonezya Merkez Bankası altıncı kez faiz indirimine gitti

18 Şubat 2021 Perşembe, 10:56

Endonezya Merkez Bankası (BI) Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisinin resesyondan çıkmasına yardımcı olmak için Covid-19 salgınının başlamasından bu yana altıncı kez faiz indirimine giderek politika faizini düşürdü.

Merkez bankası politika faizi olan 7 günlük ters repo faizini 25 baz puan düşürerek bu faizi gösterge olarak kullanmaya başladığı 2016'dan bu yana en düşük seviye olan %3.5'e indirdi.

Reuters anketine katılan 30 analistin çoğunluğu politika faizinin düşürülmesini bekliyordu.

Kaynak: Reuters