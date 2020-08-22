Enerji Bakanı Dönmez'den doğal gaz fiyatıyla ilgili açıklama
Enerji Bakanı Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi hakkında, "Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" açıklamasında bulundu.
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Bakan Dönmez, "(Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi) Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz" açıklamasında bulundu.
"ÖNÜMÜZDE 6 BİN KİLOMETRELİK BİR ALAN DAHA VAR"
Dönmez, "Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımız değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde. Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar." şeklinde konuştu.
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