Engin Özkoç açıkladı: CHP'nin dostları kim?
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" açıklaması sonrası “CHP'nin dostları kim?” sorusuna "Bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyaseti partiler" yanıtını verdi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman siyaset programında CHP'nin dostlarının kim olduğunu açıkladı.
CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" açıklaması sonrası 'CHP'nin dostları kim?' sorusu kamuoyunda günlerce konuşulmuştu.
CHP’li Özkoç, CHP'nin dostları üzerine yaptığı konuşma sırasında gazeteci Gürkan Hacır'ın "Dostlarımızı biraz açar mısınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partiler. Bunlar; Saadet Partisi, İYİ Parti, bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyaseti partiler. Doğru Yol Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi... Hatta bizi bugüne kadar CHP'ye bir tek oyu dahi nasip olmamış Türkiye Cumhuriyeti'nin 19 yılda geldiği noktayı görüp ister Saadet Partisi, ister Anavatan Partisi ruhuyla...."
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