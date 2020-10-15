Engin Yıldırım özür diledi, AYM ‘kurumsal görüş değil’ dedi, AKP tepkili

15 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararının ardından önceki gece yaptığı paylaşımında, AYM binasının fotoğrafına yer vererek “Işıklar yanıyor” dedi. Yıldırım’ın paylaşımına İçişleri Bakanlığı’ndan bakanlık binasının kullanıldığı bir paylaşımla “Işıklarımız hiç sönmüyor” yanıtı geldi. Bakanlığın ardından ikinci bir paylaşım yapan Yıldırım, “Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil” dedi. Yıldırım, bir süre sonra yaptığı iki paylaşımı sildi ve “Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare, maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM’nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir” açıklamasını yaptı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Yıldırım’ın paylaşımı üzerine gece geç saatlerden itibaren siyasetçilerden peş peşe tepkiler geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından “Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir” dedi. Meclis kulisinde dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de “Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sosyal medya hesabından “Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez” dedi.

‘İSTİFA’ ÇAĞRISI

İçişleri Bakan yardımcıları İsmail Çataklı ve Muhterem İnce, Yıldırım için istifa çağrısı yaparken MHP Grupbaşkanvekili Levent Bülbül de sosyal medyada “Demokrasi tarihimizde askeri darbe sinyali olarak kullanılan bu cümle tesadüfen kullanılmamıştır. Sinsi mesajlarla Türkiye’yi tehdit edenlere her zaman her yer yerde hodri meydan diyoruz” ifadelerini kullandı.

‘RACON KESMEYİN’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise “Dümenden racon kesmeyin. Varsa bir kerametiniz, AYM kararlarını elinin tersi ile iten mahkeme başkanına birkaç kelam edin” tepkisini gösterdi.

AYM’DEN İLK MESAJ

Yerel mahkemenin, Berberoğlu karanının ardından önceki gün olağanüstü toplanma kararı alan AYM, toplantı saatini beklemeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grubunda yapacağı konuşma öncesinde açıklama yayımladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“AYM’nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kurumsal görüşünü yansıtmaz. AYM, 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ÖZÜR DİLEDİ

Yıldırım ise AYM’nin açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, “Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

AYM’DEN AÇIKLAMA YOK

Anayasa Mahkemesi’nin dün yapılan Enis Berberoğlu gündemli olağanüstü toplantısından bir karar çıkmadı. 3.5 saat süren toplantıda, Engin Yıldırım’la ilgili inceleme yapılması konusunda ve AYM adına açıklama konusunda da uzlaşıya varılamadığı bildirildi.

TARTIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

AYM ile ilgili ilk tartışmalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AYM Başkanı Zühtü Arslan arasında başladı. Soylu’nun, AYM’nin verdiği bir kararın ardından Başkan Arslan’a “Polis koruması almana gerek yok. Hadi bisikletinle işe git gel bakalım” çağrısı yaptı. Arslan da Soylu’ya “AYM kararları kutsal metinler değildir, eleştirilebilir. Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir” yanıtını verdi. Yıldırım, bu tartışmaya yine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla girdi. Bisiklete binerken çekilmiş fotoğrafını paylaşan Yıldırım, “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “Anayasa Mahkemesi, yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır” çıkışı geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bu çıkışa “Her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan parlamentodur” sözleriyle destek verdi.

ENGİN YILDIRIM KİMDİR?

Engin Yıldırım, 1987’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. 2010’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu’nun gösterdiği üç aday arasından AYM üyeliğine seçildi. Yıldırım, 2015-2019 tarihleri arasında AYM başkanvekilliği yaptı.

AYM ÜYELERİ NASIL SEÇİLİYOR?

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, AYM’nin 3 üyesi Meclis tarafından 12 üyesi ise Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. 8 üye Danıştay, Yargıtay ve YÖK’ün kendi içinden belirlediği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. 4 üye ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenip atanıyor.