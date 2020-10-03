'Enola Holmes'ün kamera arkası görüntüleri yayımlandı

03 Ekim 2020 Cumartesi, 10:46





Film Sherlock ve Mycroft Holmes’ün küçük kız kardeşi Enola’nın annesinin evi terk etmesinin ardından atıldığı maceraları konu alıyor. Independent Türkçe'nin Screen Rant'in haberinden aktardığına göre kamera arkası görüntülerinin yer aldığı videoda filmin yıldızı Millie Bobby Brown’ın sette yaşadığı eğlenceli anlar görülüyor.

Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not alan Enola Holmes’ün oyuncu kadrosunda daha önce Stranger Things’de gösterdiği Eleven performansıyla göz dolduran Brown’ın yanı sıra Henry Cavill, Sam Claflin ve Helena Bonham Carter yer alıyor.





Filmde Enola ortadan kaybolan annesi Eudoria’yı bulmak için Londra’ya gidiyor ve orada beklemediği kişilerle tanışarak kendisini çözülmesi gereken bir planın ortasında buluyor.

Filmin olay örgüsü Helena Bonham Carter’ın canlandırdığı Eudoria’nın ortadan kaybolmasının ardından annesini bulmaya çalışan Enola’yı ele alıyor. Mycroft, Enola’nın asi tavırlarını onaylamıyor ve düzgün davranmayı öğrenmesi için yatılı okula gönderilmesinde ısrar ediyor. Buna karşın Sherlock, Enola’yı savunmaya daha meyilli ve onu zekası ve bağımsızlığı nedeniyle övüyor.