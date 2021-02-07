EPDK 12 şirkete elektrik üretim lisansı verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında 12 şirkete üretim lisansı verildi, 5 şirketin lisansı sona erdirildi.
EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 12 şirkete üretim lisansı verilirken, 5 şirketin lisansı sona erdirildi, 1 şirketin lisansı da iptal edildi.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 4 şirketin LPG depolama lisansı ve 2 şirketin dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı. LPG piyasasında bir şirketin dağıtıcı ve bir şirketin depolama lisansı sona erdirilirken, bir şirkete de dağıtıcı lisansı verildi.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde bir şirkete madeni yağ lisansı verildi.
Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün yine Resmi Gazete'nin bugünkü sayında yer alan ilanına göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. AŞ'nin Konya il sınırları içinde yer alan 2 farklı petrol işletme ruhsatının 5 yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.
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