Faturası 75,11 TL'yi aşan aboneler elektrik şirketini seçebilecek
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiren bir karara imza attı. Serbest tükteci olmak için fatura limiti 75 lira 11 kuruş olarak belirlendi. Gelecek yıl için serbest tüketici limiti de 1200 kilovatsaat (kWh) olarak uygulanacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre, aylık faturası 75 lira 11 kuruşun üstünde olanlar serbest tüketici olabilecek.
EPDK, geçtiğimiz yıl bin 400 kilovatsaat olan alt limiti bin 200 kilovatsaate düşürdü.
Böylelikle 2 milyon 700 bin abone daha serbest tüketici olmak hakkı kazandı. Türkiye'de yaklaşık 45 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Son düzenlemeyle birlikte bu abonelerden 23 buçuk milyonu serbest tüketici olma hakkı kazanmış oldu. Serbest tüketiciler, kendi elektrik tedarikçisini seçerek ikili anlaşmalarla daha ucuz elektrik satın alabiliyor.
Ayrıca EPDK tarafından, doğalgaz piyasasında gelecek yıl boyunca serbest tüketici olma sınırına ilişkin olan ve 2015'te alınan karar aynen uygulanacak.
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