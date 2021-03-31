Erçin Kaya'nın ilk albümü yayınlandı: 'Music for Piano'

31 Mart 2021 Çarşamba, 14:14

Çağdaş klasik müziğin temsilcilerinden Erçin Kaya, yılların birikimini albüme dönüştürdü. Her bastığı nota ile yeni keşifler sunan, müzisyen “Music for Piano” albümü ile dinleyiciyi 10 parçalık içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Tamamı enstrümantal parçalardan oluşan çalışma, tek seferde ve doğaçlama olarak kaydedildi. H&H Yapım etiketiyle yayımlanan albümün mix ve mastering’i ses mühendisi Adham Farid imzası taşıyor.

Her parçanın bir diğerini tamamladığı albüm, akışkan ve kesin sınırları olmayan bir bütünlük içinde. Kaya, türler arası geçişkenliğin olduğu albümü, “Bence new age ile post minimalizm arasında gidip geliyor. Arada cazın içinden geçip kendini yenileyerek çağdaş klasik müziğe kayıyor. Yani tarz olarak da akışkan. ‘Sezgisel müzik’ diye literatüre geçmiş bir tarz olsaydı işte bu derdim” sözleriyle anlatıyor.

Erçin Kaya, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Madeleine D. Roy ile birlikte Streets/Sokaklar isimli bir proje üzerinde çalışıyor. Madeleine D. Roy’un vizöründen İstanbul başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında analog çekilmiş sokak fotoğrafları Kaya’nın yazdığı müziklerle birleşiyor. Proje önümüzdeki süreçte New York Manhattan’da iki önemli galeride sanatseverlerle buluşacak.

ERÇİN KAYA KİMDİR?

1980 doğumlu sanatçı, bestecilik eğitimini Türkiye ve Hollanda’da aldı. Eserleri önemli müzik toplulukları tarafından İngiltere, Hollanda, İtalya ve Türkiye’de seslendirildi. Edip Cansever’in “Gözleri” şiiri üzerine bestelediği akapella koro eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Çok Sesli Koro Eseri beste yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldü. Film, tiyatro, reklam müziği, ses yerleştirmesi gibi alanlarda çalışmaları oldu. En son “Music for Piano” albümü ile dinleyiciyle buluştu.