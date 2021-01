Erdoğan, 1 buçuk yıldır faaliyette olan tesise açılış düzenledi

12 Ocak 2021 Salı, 12:08

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı'na katıldı.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Geleneksel sporlarımıza gönül veren Ankara'daki vatandaşlarımıza hizmet edecek bu tesisinin hayırlı olmasını diliyorum. Binicilik, okçuluk ve güreş gibi sporları öğrenmek, bu alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inanıyorum.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır faaliyette olan tesisimizin resmi açılışı bugüne nasip oldu. Tesisimize gençlerimizin dört elle sarılacağına inanıyorum. Tesisimizin önümüzdeki dönemde en cazip yerleri arasına gireceğini düşünüyorum.

At, ok, güreş. Bu üç spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek özelliklere sahiptir. Divan-ı Lügat-it Türk'te at ile ilgili 180 tabir yer alıyor. Bizde atlar uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetlidir.

At aynı zamanda Peygamber efendimize Miraç yolculuğunda eşlik eden Burak'tır. Tarihte hangi toplum atla tanışmış, bütünleşmişse büyüme, genişleme dönemine girmiştir. Osmanlı devletle birlikte sarayın at ihtiyacını karşılamak için Çiflik'at-ı Hümayunu kurmuştur. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur.

Yabancı devlet liderlerini karşılamak üzere, atlı muhafız birliğinin yer almasını temin ettik. Bundan rahatsız oldular. Aynı zihniyet bu tesisi de eleştirecek. Kökü olmayanların akıbeti, esen her rüzgarın önünde sürüklenip gitmektir. Biz tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak maziden atiye güçlü köprü kurma gayreti içindeyiz.

Tarihçilerin bir kısmı, Türk devletini ordu devlet olarak açıklar. Kültürümüzde ok ve yay siyasetten sosyal hayata zengin anlamlara sahiptir. Yayın merkezi, okun ise uç beylikleri temsil ettiği bu simgeler devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülüyor. İstanbul'un en önemli yerlerinden birisi doğduğum, büyüdüğüm yer olduğu için gurur duyuyorum; Okmeydanı. Okmeydanı'na abdestsiz girilmiyordu. Okçuluk müsabakaları öncesi muhakkak besmele çekilir ve salavat getirilirdi. Aynı değerler tüm spor dalları ile uğraşanlar için geçerliydi.

Ata sporlarımızı ihya etmek için çalışırken bu değerleri yeni nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Onları kendi kültür ve medeniyet miraslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. İnançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden gelişeceğimize güvenle bakamayız. Yılların ihmalini giderecek, ata sporumuzu insanlarımıza tanıtacak, çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkacağına her çabaya destek veriyoruz.