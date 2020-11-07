Erdoğan: “Bahçeli ile birlikte Kıbrıs’ta olacağız, Kapalı Maraş’ta topluca piknik yapacağız”
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yeni bir sürecin başlayacağını belirterek, "Kasım'ın 15'inde biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte heyetimizle Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız" dedi.
Cumhur İttifakı olarak 15 Kasım'da Devlet Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'a gideceklerini söyleyen Erdoğan, "Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız" dedi.
Şimdi hamdolsun Kıbrıs'ta seçim yapıldı. Bu seçim neticesinde Türkiye'yi seven Türkiye'yi kabullenmiş bir kardeşimiz orada Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Kasım'ın 15'inde biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte heyetimizle Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız.
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