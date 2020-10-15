Erdoğan bu kez imzayı memleketi için attı
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de sıklıkla “acele kamulaştırma” kararı yayımlanır, ancak bugünkü 3086 sayılı kararı çok farklı boyutuyla öne çıktı. Erdoğan, bu kez memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinin yol sorununu çözmek için bir acele kamulaştırma kararı alarak Resmi Gazete’de yayımladı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de sıklıkla “acele kamulaştırma” kararı yayımlanır, ancak bugünkü 3086 sayılı kararı çok farklı boyutuyla öne çıktı. Erdoğan, bu kez memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinin yol sorununu çözmek için bir acele kamulaştırma kararı alarak Resmi Gazete’de yayımladı.
MEMLEKET YOLUNA KAMULAŞTIRMA
Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Güneysu-Başköy İl Yolu Projesi kapsamında karayolu üzerindeki parseller ile üzerindeki müştemilatları acele kamulaştırma işlemini onaylayarak yürürlüğe koydu.
Kamulaştırma kararı, Güneysu ile Çayeli ilçesi arasından aşağıya güneye doğru, potomya Çayına paralel olarak inen yolun üzerindeki 6,5 kilometrelik kısmı kapsıyor. Söz konusu yol, Güneysu ilçe merkezi ile Güneysu’nun Başköy köyünü bağlayan 9 kilometrelik bir uzunluğa sahip.
GÜNEYSU’DA 3 MAHALLEDE 282 ARSA SAHİBİ ETKİLENECEK
Eskicami, Güneli, Gürgen Mahallelerindeki toplam 282 parselin sahipleri bu kamulaştırmadan etkilenecekler. Normal kamulaştırma, yurttaşın belirlenen bedele itiraz ederek konuyu yargıyı taşıması nedeniyle çok daha uzun süreç gerektirdiği için acele kamulaştırma yoluna gidilebiliyor. “Acele kamulaştırma”da diğer normal kamulaştırmadan farklı olarak bilirkişi işleminden sonra doğrudan işleme geçiliyor ve gerekli prosedürler daha sonra tamamlanıyor. Ancak bu yöntemin “kamu yararı” söz konusu olduğunda tercih edilmesi gerekiyor.
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