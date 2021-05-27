Erdoğan 'Daha neler olacak neler' dedi, akıllara 7 Haziran-1 Kasım süreci geldi

27 Mayıs 2021 Perşembe, 09:37

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suç örgütü elebaşısı Sedat Peker’in iddialarının odağındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin suskunluğunu günler sonra bozdu. Partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarında Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki süreçte yol haritasına ilişkin mesajlar yer aldı. Soylu’ya sahip çıkan Erdoğan, “Geçmişte siyaseti yönlendirecek derecede etki sahibi olan suç örgütlerini, 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanlarını alarak birer birer çökerttik. Bu kadro ile 2023’e ulaşacağız. İçişleri Bakanı’nımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarında dikkat çeken bir başka nokta ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik Rize’de meydana gelen provokasyona ilişkin sözleri oldu. Erdoğan, “Gelin Hanım’a Rize’de güzel bir ders verildi. Dua et ki ileriye gitmeden bir ders verdiler. Daha neler olacak neler” dedi. İktidar içindeki farklı klikler arasında artan güç mücadeleleri, pandemi, derinleşen yoksulluk ve ortalığa saçılan kirli ilişkiler ağı yönetim krizinin geldiği boyutu gösterdi.

“Soylu’nun üstü çizilecek mi” sorusu Erdoğan’ın dünkü tutumuyla şimdilik yanıtını bulmuş görünüyor. Soylu’nun katıldığı Habertürk canlı yayınında 7 Haziran seçimleri ve sonrasına değinen mesajları ile Erdoğan’ın Akşener’e yönelik ithamları birlikte düşünüldüğünde seçimlere nasıl bir atmosferde gidileceğinin ipuçlarını taşıyor.

ŞİDDET GİDEREK ARTABİLİR

Konuya ilişkin BirGün'den Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan Akademisyen Fatih Yaşlı, iktidarın ekonomik çöküş nedeniyle seçimi ellerinden geldiğince ertelemeye çalışacağını vurguluyor. Erdoğan’ın Soylu’ya destek açıklamasını ise “Erdoğan’ın Damadı dahil hiç kimseyi muhalefete vermediğini, sopalı bir seçim olacaksa Soylu’dan vazgeçmeyeceği” şeklinde yorumluyor. Akşener’e yapılan provokasyonu da hatırlatan Yaşlı, şiddetin giderek artabileceğine işaret ederek iktidarın bu süreci ancak her şeyi sandığa indirgeyen bir muhalefet karşısında devam ettirebileceğine vurgu yapıyor.

DERSLER ÇIKARILMALI

Bir diğer siyaset bilimci akademisyen Prof. Dr. Murat Somer ise Erdoğan’ın Soylu’yu görevden almasının zaten zayıflayan iktidarını daha da zayıflatacağına, bu nedenle de şimdilik böyle bir durumun gerçekleşmediğine işaret ediyor. Erdoğan’ın iktidarda kalmak için zor kullanma yeteneğine sahip birtakım irili ufaklı gruplara ihtiyacının giderek artacağına dikkat çeken Somer, “Muhalefet özellikle 7 Haziran-1 Kasım arası süreçten dersler çıkarmalı, bu süreçte hataların ne olduğuna bakmalı ve bir arada durmalı” diyor.

18 AYIN 13'ÜNDE BOMBALAR PATLADI

7 Haziran-1 Kasım arasında ve hemen ardından yaşanan bazı saldırı ve can kayıpları şöyle:

5 Haziran 2015 Diyarbakır HDP Mitingi: IŞİD saldırısı ile 5 kişi yaşamını yitirirken, 400’den fazla kişi de yaralandı.

20 Temmuz 2015 Suruç: Kobane’ye gitmek üzere Urfa Suruç’ta toplanan SGD üyesi gençlere yönelik düzenlenen IŞİD saldırısında 34 genç yaşamını yitirdi.

22 Temmuz Ceylanpınar: Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi.

10 Ekim 2015 Ankara Garı: Barış Mitingi’ne yönelik IŞİD’in gerçekleştirdiği intihar saldırısında 103 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi de yaralandı.

12 Ocak 2016 İstanbul Sultanahmet saldırısı: 13 kişi yaşamını yitirirdi.

13 Mart 2016 Güvenpark saldırısı: 37 kişi yaşamını yitirdi, 125 kişi ise yaralandı. Saldırıyı, TAK üslendi.

19 Mart 2016 İstanbul İstiklal Caddesi saldırısı: IŞİD’in düzenlediği intihar saldırısında 3’ü İsrail, 1’i İran vatandaşı toplam 4 kişi yaşamını yitirdi.

28 Haziran 2016 İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı: Dış hatlar terminaline düzenlenen saldırıda 45 kişi yaşamını yitirirken, 230 kişi de yaralandı.

10 Aralık 2016 İstanbul Dolmabahçe saldırısı: Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen saldırıda 8’i sivil, 37’si polis memuru olmak üzere 45 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı TAK üstlendi.