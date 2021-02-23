Erdoğan, "Gollere devam" dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi

23 Şubat 2021 Salı, 11:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP kongresi için İzmir'deydi. Burada Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı yeşil sahaya indi.

İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan'ın kaleye geçtiği anlarda, bir dönem futbol oynayan Erdoğan'ın penaltı atışlarını gole çevirdiği görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabında o anları "Durmak yok, gollere devam... " notu ile paylaşıldı.

"ATACAĞIMIZ HER GOL PANDEMİYE GELSİN"

Bu gelişmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir gönderme geldi. Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda taraftarların "Her şey çok güzel olacak" tezarühatını söylediği bir videoyu yayınlayarak, "Atacağımız her gol pandemiye gelsin. Hep beraber olmayı; omuz omuza, yan yana olmayı çok özledik. Tribünlerin sesi, gelecek güzel günlerin habercisi olsun." ifadelerini kullandı.

ALTUN ÖVMELERE DOYAMADI

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın o anlarını, "Mesut Özil görüşü, Rachid Ghezzal estetiği, Abdülkadir Ömür klası, Mustafa Muhammed bitiriciliği" notuyla paylaştı.

Altun'un Erdoğan'ın gol paylaşımına dizdiği övgüler sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, "İletişim Başkanı'nın görev tanımı nedir?" şeklinde sorular yöneltti.