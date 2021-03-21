Erdoğan İmzaladı: 2 ilde acele kamulaştırma kararı
Sakarya ve Kocaeli'deki bazı taşınmazlar yol projeleri nedeniyle kamulaştırılacak.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İzmit-Kandıra Devlet Yolu Projesi kapsamında, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki 7 mahalle ile Kandıra ilçesindeki 10 mahallenin sınırları içinde yer alan bazı taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile Sakarya'nın Akyazı ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, Akyazı Yahyalı Duble Yol Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Akyazı Belediye Başkanlığınca acele kamulaştırılması sağlanacak.
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