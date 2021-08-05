Erdoğan teşekkür etmişti: Beyaz Baretliler’in başkanı Cumhuriyet’e konuştu

05 Ağustos 2021 Perşembe, 15:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Paylaşımda ülke bayraklarının yer aldığı görselin alt kısmında, çeşitli sivil savunma ekipleri ve kuruluşların logoları da yer aldı. Aralarında en dikkat çekeni ise Beyaz Baretliler oldu.

Adı daha önce pek çok spekülasyona konu olan ‘Beyaz Baretliler’ tarafından Türkiye’de yürütülen yangın söndürme faaliyetlerinin ulusal basına yansımamış olması ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Cumhuriyet.com.tr’nin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, söz konusu yardımı, Suriye Sivil Savunması'nın bir “jesti” olarak değerlendirdi.

İşte, o yanıtlar…

“TEKLİF BİZDEN GELDİ”

-Beyaz Baretliler, Türkiye'de son dönemde gerçekleştirilen yangın söndürme çalışmalarına katıldı mı? Katıldılarsa ne gibi faaliyetler icra ettiler?

Türkiye’de meydana gelen yangınlar, Türkiye'de şubeleri olan kuzeybatı Suriye merkezli bir sivil savunma kuruluşu olarak bizleri, Türk hükümeti ve AFAD aracılığıyla, Türk halkına inisiyatifimizi sunmak için harekete geçirdi.

Bu kapsamdaki faaliyetlerimizi, Suriye içinden donanımlı ve eğitimli ekiplerin getirilmesine hazırlıklı olmak ve yangınla mücadeleye katkı sunmak için Türkiye'ye gelen uluslararası ekiplere destek olmak şeklinde tarif edebiliriz.

Şu anki katılımımız, tahliyelere yardımcı olmanın yanı sıra AFAD ile birlikte bazı operasyonlar gerçekleştirmek için bir miktar lojistik ve insan desteği sunmak ile sınırlıdır.

-Teklifin sahibi kim, Türk tarafı mı yoksa siz mi?

Bu doğal afeti gören biri nasıl olur da buna seyirci kalabilir, elbette bu bizim bir jestimizdir. Gerçek şu ki, herhangi bir doğal afet olduğunda farklı bir açıdan bakmamız gerekiyor, bu tüm insanlığın kaybı, bu afet ulaşabileceğimiz başka bir yerde olursa yardım etmekten çekinmeyiz. Bu insani bir görevdir.

AFAD İLE KOORDİNASYON

-Yangın söndürme çalışmalarına nasıl katkıda bulundunuz?

Tahliye operasyonlarında ve AFAD ile koordineli olarak, yangından etkilenen nüfus için geçici konutların hazırlanmasında, Türkiye ofislerinde bulunan ekiplerin yeteneklerine katkı sağladık.

Aslında bu yangınların söndürülmesi için tüm ekiplerimizle birlikte katkıda bulunmayı diledik, bu doğal afetin özellikle nüfus ve iklim üzerindeki sonuçlarının nasıl olacağını kimse hayal edemez.

RUSYA’YA GÖRE TERÖRİST, ABD’YE GÖRE KAHRAMAN

“Suriye Sivil Savunması” adıyla da bilinen Beyaz Baretliler, Suriye iç savaşının bütün şiddetiyle devam ettiği 2014’te kuruldu. Adı pek çok ‘kimyasal’ provokasyonla da anılan örgüt Suriye, Rusya ve İran tarafından “terörist grup” olarak tanımlanıyor.

Örgüt, geçtiğimiz yıllarda, eski İngiliz istihbarat subayı James Le Mesurier’in İstanbul’da şüpheli bir cinayete kurban gitmesiyle gündeme gelmişti. Her ne kadar Beyaz Baretliler’in üst düzey yöneticileri inkar etse de Mesurier, örgütün kurucusu olarak biliniyor.

Trump yönetimindeki ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında Beyaz Baretlilere ilişkin yapılan açıklamada, "Beyaz Baretliler"in büyük bir dezenformasyon kampanyasına hedef olduğu, bu durumun, gönüllüleri risk altında bıraktığı söylenmişti. Dönemin bakanlık sözcüsü Heather Nauert, "Beyaz Baretliler binlerce insanın hayatını kurtarmış ve kurtarmaya devam eden insani bir yardım kuruluşudur. Birçoğunuz onların iyi çalışmalar yaptığını ve yapmakta olduğunu biliyor" demişti.