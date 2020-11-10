Erdoğan ve Putin arasında kritik Dağlık Karabağ görüşmesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 20:23
Erdoğan ve Putin arasında kritik Dağlık Karabağ görüşmesi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.


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