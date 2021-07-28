Erdoğan: Yangında zarar görenlere destek sağlanacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin olarak, "Geniş bir alanda süren yangının en kısa zamanda söndürülmesi tek temennimdir" dedi.
Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin olarak olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını belirterek, "Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır" dedi.
"Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız" diyen Erdoğan, sondaj konusunda teknik yeterlilik sayesinde dışa bağımlılığın sona erdiğini vurguladı.
Karadeniz'deki faaliyetlerin süreceğini belirten Erdoğan, "Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedi" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
- Manavgat'taki yangın tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.
- Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı sona erdirdik. Karadeniz gazıyla dışa bağımlılığı azaltacağız.
- Bugün Türk-Ali 2 kuyusu gaz akış testiğini gerçekleştiriyoruz. Yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız.
- Önce Türk-Ali-2 kuyusunda uzun süreli akış testleri yapıldı. İkinci aşamada yüzeyden kontrol edilen akıllı vanalar ve deniz tabanı test vanaları devreye sokuldu. Son aşamada yüzey test aşamalarıyla gaz yüzeye verildi. Hamdolsun şu ana kadar iyi bir planlama ve detaylı iş takvimiyle hedeflerimizden herhangi bir sapma yaşamadık.
- İlk fazı 2023'e yetiştirmek için çaba harcıyoruz. Son bir yılda toplam 5 kuyu açtık. Amasra-1 kuyusunun keşfini Sakarya gaz sahasındaki benzer keşiflerimizin habercisi olarak görüyoruz. Gazı karaya çıkaracak deniz tabanı üretim sistemleri ve kara gaz işleme tesislerinin süreçleri de eş zamanlı olarak sürüyor. Her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarını da inşa edeceğiz.
- Bölge kaynaklarının uluslarası pazarlarla buluşması için her zaman yapıcı bir pozisyon üstlendik."
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