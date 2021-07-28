Erdoğan: Yangında zarar görenlere destek sağlanacak

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 22:15

Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin olarak olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını belirterek, "Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır" dedi.

"Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız" diyen Erdoğan, sondaj konusunda teknik yeterlilik sayesinde dışa bağımlılığın sona erdiğini vurguladı.

Karadeniz'deki faaliyetlerin süreceğini belirten Erdoğan, "Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedi" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;