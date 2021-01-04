Erdoğan'a bir zamanlar en yakın olan isim: Kutuplaşmanın ateşi söndürülmezse...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, iktidarı "kutuplaşmayı yumuşatmaya" çağırdı. Ünal, "Olası iktidar değişiminde tüm reformların hınç ve kin ile bir gecede silinmesi muhtemeldir. Bu felaket olur!" uyarısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 15:43
Erdoğan'a bir zamanlar en yakın olan isim: Kutuplaşmanın ateşi söndürülmezse...
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, iktidara 'kutuplaşma' uyarısında bulundu.

Aydın Ünal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarında, 18 yıllık AKP iktidarında "çok büyük reformlar yapıldığını" öne sürüp "Ancak kutuplaşmanın bu kadar keskinleştiği iklimde, olası iktidar değişiminde tüm reformların hınç ve kin ile bir gecede silinmesi muhtemeldir. Bu felaket olur!" diye uyardı.

İktidar-muhalefet ilişkisinin “dost-düşman/sadakat-hıyanet” anlayışına evrildiğini belirten Ünal, bunun sokağa da yayılmasının bir "hastalık durumu" olduğunu ifade edip "Hastalığı tedavi etmek, kutuplaşmanın ateşini söndürmek,  iktidarın gerçekleştireceği en büyük reform olacaktır" dedi.

Ünal'ın paylaşımları şöyle:


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