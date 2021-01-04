Erdoğan'a bir zamanlar en yakın olan isim: Kutuplaşmanın ateşi söndürülmezse...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, iktidarı "kutuplaşmayı yumuşatmaya" çağırdı. Ünal, "Olası iktidar değişiminde tüm reformların hınç ve kin ile bir gecede silinmesi muhtemeldir. Bu felaket olur!" uyarısı yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, iktidara 'kutuplaşma' uyarısında bulundu.
Aydın Ünal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarında, 18 yıllık AKP iktidarında "çok büyük reformlar yapıldığını" öne sürüp "Ancak kutuplaşmanın bu kadar keskinleştiği iklimde, olası iktidar değişiminde tüm reformların hınç ve kin ile bir gecede silinmesi muhtemeldir. Bu felaket olur!" diye uyardı.
İktidar-muhalefet ilişkisinin “dost-düşman/sadakat-hıyanet” anlayışına evrildiğini belirten Ünal, bunun sokağa da yayılmasının bir "hastalık durumu" olduğunu ifade edip "Hastalığı tedavi etmek, kutuplaşmanın ateşini söndürmek, iktidarın gerçekleştireceği en büyük reform olacaktır" dedi.
Ünal'ın paylaşımları şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- AKP İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan FETÖ paylaşımı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Emekli maaşları için kanun teklifi
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Kraliyet'te Prenses Diana gerginliği