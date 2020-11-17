Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kısa çalışma ödeneğini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisi verildi. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İşsizlik Sigortası Fonu‘nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.
1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek.
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