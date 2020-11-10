Erdoğan'dan AKP'ye yeni atama

10 Kasım 2020 Salı, 21:03

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Efkan Ala'nın ataması ile ilgili sosyal medya hesabından tebrik paylaşımında bulunan eski Bakan ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensibi ile Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Bursa Milletvekilimiz Efkan Ala'yı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.