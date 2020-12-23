Ülke gerçeklerinden kopuk kurum, asgari ücret için ‘2792 lira’ dedi. İşçiler tepkili

23 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılan 3. toplantıda beklenen rakamları komisyona sundu. Buna göre TÜİK, ağır işlerde çalışan bekâr bir işçi için asgari geçim tutarını 2 bin 792.10 TL; orta nitelikteki işlerde çalışan bekâr bir işçi için 2 bin 507.70 TL; hafif nitelikteki işlerde çalışan bekâr bir işçi için de 2 bin 339.10 TL olarak belirledi. TÜİK’in hesabına göre, ağır işkolunda yüzde 19.78, orta işkolunda yüzde 20.17, hafif işkolunda yüzde 20.53 artış oldu. Hükümetin de gelecek hafta yapılacak toplantıda işverenle birlikte 2 bin 700 TL ile 2 bin 800 TL arasında bir rakam açıklaması bekleniyor. Asgari ücretin 2 bin 800 TL olacağı yorumları da yapılıyor.

OYBİRLİĞİ ZOR

Türk-İş ise bu rakamı kabul etmiyor. Çünkü Türk-İş’in son araştırmasına göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarı 3 bin 74 TL. Bu nedenle işçi, işveren ve hükümetin 5’er üyeyle temsil edildiği 15 kişilik komisyonda kararın hükümet ve işverenlerin anlaşması ile çıkması bekleniyor. Bu yılki toplantıdan oybirliğiyle karar çıkması ise çok zor. İşveren temsilcisi TİSK ise TÜİK’in böyle bir hesaplama yapmasına baştan beri karşı çıkıyor. TÜİK böyle bir hesaplama yapacaksa komisyonun bir anlamı olmayacağını savunuyor. Ancak görüşmeler sonunda işverenlere verilen asgari ücret desteğinin artırılması, böylece TİSK’in de yeni rakamı kabul etmesi bekleniyor. TİSK önceki toplantılarda da “olağanüstü şartlar taşıyan bu dönemde, asgari ücret desteğinin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde ve özellikle toplu iş sözleşmeli işyerlerinde artırılarak devam ettirilmesinin hayati nitelikte olduğunu” dile getirmişti.

İŞÇİ TÜİK’E TEPKİLİ

Toplantı sonunda Türkİş’ten yapılan yazılı açıklamada da TÜİK’in rakamına tepki gösterildi. Kasım ayına ait bu rakamların, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmadığına işaret eden Türk-İş, şunları kaydetti: “Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde alındığında, bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. TÜİK’in açıkladığı rakamın sadece bekâr bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çekeriz. Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor. Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı.”

AÇLIK SINIRI 3 BİN TL’Yİ AŞTI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun aralık ayına ilişkin “Halkın Enflasyonu” araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 146 TL’ye çıktı. Bu rakam kasım ayında 3 bin 74 liraydı. Türkiye’nin en yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini ayırmak zorunda bulunduğu gıda fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 3.2 arttığı kaydedilen araştırmada, 2020’de gıda fiyatlarında, son 12 ayda yüzde 29.9 artış yaşandığı aktarıldı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve yurttaşların en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “Halkın Enflasyonu” araştırmasının aralık ayı sonuçları açıklandı.

Çalışmaya göre, aralıkta, en yüksek artışlar yüzde 5.2 ile ekmek, un, bulgur, prinç ve makarna grubunda; yüzde 6.2 ile meyve grubunda ve yüzde 7.8 ile sebze grubunda oldu. Yıllık olarak en yüksek artışlar ise yüzde 58.9 ile meyve ve yüzde 52.9 ile sebzede yaşandı. Öte yandan, et-yumurta için harcanması gereken tutar, bir yılda 150 lira artarak 923 liraya yükselirken, kuru bakliyat için yapılması gereken harcama bir yılda 12 lira zamlandı.