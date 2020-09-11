Erdoğan'dan "Bizi yiyemezsiniz!" paylaşımı

11 Eylül 2020 Cuma, 09:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve bölgedeki gerilimin ardından yaşanan sürece ilişkin sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir görüntüsüyle video paylaştı. Erdoğan videosunda, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" ifadeleri yer aldı.

"HAZIRLADIĞINIZ BİR KURT SOFRASI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, belediye başkanlığı döneminde, yıllar önce yaptığı bir açıklamaya yer verdi. Erdoğan'ın paylaştığı videoda, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın, biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz" ifadeleri yer aldı.

MED7 olarak adlandırılan zirvenin ardından yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Saf değiliz, ama Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden diyalog kurmak istiyoruz" dedi.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öğle saatlerinde yaptığı açıklamada "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı. Türk halkı büyük bir halk. Ancak biz Avrupalılar artık Erdoğan hükümetine karşı daha açık olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerini kullanmıştı.



