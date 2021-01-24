Erdoğan'dan korsanların saldırısına uğrayan gemiyle ilgili açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2021 Pazar, 22:28
Erdoğan'dan korsanların saldırısına uğrayan gemiyle ilgili açıklama
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Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Gabon’a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.



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