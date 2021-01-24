Erdoğan'dan korsanların saldırısına uğrayan gemiyle ilgili açıklama

24 Ocak 2021 Pazar, 22:28

Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gabon’a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.



