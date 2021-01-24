Erdoğan'dan korsanların saldırısına uğrayan gemiyle ilgili açıklama
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gabon’a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Bakanlardan kaçırılan Türk gemisi hakkında açıklama
- Bu hastalık 15 dakikada bulaşıyor
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Bakanlardan kaçırılan Türk gemisi hakkında açıklama
- Bu hastalık 15 dakikada bulaşıyor
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti