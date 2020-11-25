Erdoğan’ın ‘Ankara dehlizlerinde kaybolmaz’ dediği Uludere katliamına, Bakan Akar’dan açıklama: Kovuşturmaya yer yok kararı verildi

25 Kasım 2020 Çarşamba, 10:36

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken Bakan Hulusi Akar’a 28 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen Uludere katliamını sordu. Gök, 21’i çocuk 34 kişinin öldüğü katliamın ardından yakınlarını kaybeden ailelerin halen adalet beklediğini dile getirerek, katliamın aydınlatılmasına yönelik yapılanları sordu.

Katliamın yaşandığı tarihte Genelkurmay İkinci Başkanı olan Bakan Akar, Gök’ün komisyonda sorduğu soruyu 20 Kasım günü yazılı olarak yanıtladı. Bakan Akar, şu yanıtı verdi:

“Olay vuku bulduğunda konu adli mercilere intikal ettirilmiş olup adli mercilerce ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verilmiştir.”

Bakan Akar'ın yanıtını CHP'li Gök, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ibretlik ve sorumluluktan kaçarak verdiği cevap" diye değerlendirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise katliama ilişkin Twitter hesabından 20 Ocak 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda, “Ne Uludere'deki 34 vatandaşımızın, ne de Hrant Dink'in davası, geçmişte olduğu gibi, Ankara'nın derin dehlizlerinde kaybolmaz, kaybolamaz” demişti.