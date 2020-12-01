Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Kasım ayında yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Özkiraz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi olması muhtemel isimlerin oy oranlarını paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olursa kazanır diyenlerin oranı yüzde 44.3, kaybeder diyenlerin oranı ise yüzde 40.3 çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kazanacağını düşünenlerin oranı yüzde 43; kaybedeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 46.5 olarak belirlendi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylığı için yüzde 42.1 “Kazanır”, yüzde 45.6 “Kaybeder” yanıtı verildi. AKP'den ayrılıp DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın adaylığıyla ilgili ise ankete katılanlar, yüzde 39.9 “Kazanır”, yüzde 48.9 “Kaybeder” dedi.
Bunun yanı sıra yapılan çalışmaya göre Cumhur İttifakı’nın oy kaybının ciddi derecede arttığı gözlemlendi.Ankete katılan kullanıcılara, “Bugün Seçim Olması Durumunda Hangi Partiye Oy Verirsiniz? sorusu yöneltilirken katılımcıların tercihleri şu şekilde oldu:
Ankete katılanların yüzde 10,1’i kararsızım yanıtını verirken, oy kullanmam diyenlerin oranı ise yüzde 11,6 oldu.
Kararsızlar dağıtılmadan önce sadece 3 parti barajı geçebiliyorken orantısal dağıtım sağlandığında sonuçlar şu şekilde oldu:
AKP VE MHP’NİN OYLARI DÜŞÜYOR
2018 Milletvekili Seçimlerinde AKP yüzde 42,5, MHP yüzde 11,1 oy alırken Cumhur İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 53,6 olmuştu. Buna karşılık yine aynı dönemde CHP ve İYİ Partili Millet İttifakı yüzde 33.9’da kalmıştı. Anket sonucuna göre, Cumhur İttifakı’ndan AKP yüzde 9.3 oy kaybı yaşarken MHP ise yüzde 2,5 oy kaybediyor. Bu sonuçla AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı aradan geçen iki sene içerisinde yüzde 11,8 oranında oy kaybı yaşıyor.
KASIM AYI GENEL SİYASET GÜNDEMİ ARAŞTIRMAMIZ
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ ERDOĞAN'I YENECEK.https://t.co/0eRFOgCMfN pic.twitter.com/yqgDWDgVIw
— Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) November 30, 2020
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