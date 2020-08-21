Erdoğan’ın ‘müjde’ açıklaması öncesi CHP’den flaş karar

21 Ağustos 2020 Cuma, 14:19

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 15:00’de yapacağı “müjde” açıklamasına kilitlendi. Siyasetin gündeminin birinci sırasına oturan müjde açıklamasıyla ilgili siyasi partilerden de çeşitli açıklamalar geldi. Kimisi tahminde bulunurken kimisi de eleştiriler yöneltti.

CHP’DEN KARAR

Odatv’nin haberine göre, CHP yönetimi bugün aldığı kararla, milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin Erdoğan’ın “müjde” açıklamasıyla ilgili yorum yapmamasını istedi.

Milletvekillerine ulaştırılan mesajda, “Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanının Bugün yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur.” denildi.