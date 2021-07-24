Erdoğan'ın sözlerini kınayan BM'ye Çelik'ten yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Kıbrıs hakkındaki sözlerini kınayan BM Konseyi'ne tepki gösterdi.

(DHA)
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:02
Erdoğan'ın sözlerini kınayan BM'ye Çelik'ten yanıt
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BM Konseyi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözüm ve Maraş'ın bir bölümün açılması hakkındaki sözlerine tepki göstererek kınadı. AKP Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada, "KKTC’nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.


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