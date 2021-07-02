Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

02 Temmuz 2021 Cuma, 10:25

Önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı yayında AKP'ye yönelik sert sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kayınbiraderi Yahya Birinci gece saatlerinde İstanbul Üsküdar'daki evinden gözaltına alındı.

Halktv'den Can Coşkun'un haberine göre, Birinci'nin ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve elektronik eşyalarına el konduğu öğrenildi.





Sosyal medya canlı yayınında konuşan Birinci, Sedat Peker adına yazılan "Reis" şarkısını söyledikten sonra, "Bu ülkede siyasette namus kalmamış. Gelip beni alsın o namussuzlar. Hadi gelsin alsınlar konuşalım. Artık boğazımıza geldi. Bana neden dokunmuyorlar? Patlayacak işleri diye... Allahınız, kitabınız yok mu sizin? Bizi idam edecek haliniz yok" ifadesini kullanmıştı.

Bir kullanıcının, "Recep Tayyip Erdoğan seni aldırır" demesine Birinci, "İnşallah aldırır. Zaten beni aldırmasını bekliyorum. Çünkü yanındakiler ihanetçi kardeşim. Mektup verdim ulaştırmadılar, belgeler bende sabit. Seçim zamanı sesleri çıkar, çıkarsa tabi. O zamana kadar çoktan sesini kesecekler bu gidişle." cevabını vermişti.