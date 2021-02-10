Erkan Baş canlı yayında gündemi değerlendiriyor
Erkan Baş, Cumhuriyet.com.tr canlı yayınında gündemi değerlendiriyor.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhuriyet.com.tr'nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarında yapılan canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlıyor.
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