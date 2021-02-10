Erkan Baş canlı yayında gündemi değerlendiriyor

Erkan Baş, Cumhuriyet.com.tr canlı yayınında gündemi değerlendiriyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 20:59
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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhuriyet.com.tr'nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarında yapılan canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlıyor. 

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