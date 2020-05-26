Erkan Baş: 'İktidar nasıl ayakta kalıyor?' sorusunun temeli bu

26 Mayıs 2020 Salı, 14:49

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Halk TV'de Özlem Gürses'in, Liderlele Bayram Sohbeti programına konuk oldu.

"Birkaç bayram önce denk geldiğim emekli banka müdürü akrabamın söylediğ bir söz vardı, beni çok etkilemişti" diyen Baş, "Ben çocukluğumda hatırlıyorum bankalar kumbara dağıtırlardı, bir banka müdürü bana şunu söyledi: 'Eskiden biz insanlar para biriktirsinler diye onlara kumbara verirdik, şimdi olmayan paraları harcasınlar diye kredi kartı veriyoruz.' Mesele aslında bu 'İktidar nasıl ayakta kalıyor?' sorusunun temeli aslında bu bence" diye konuştu.

Erkan Baş'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bundan 20 sene önce 30 sene önceye gittiğimizde beyaz yakalı işçiler diye tarif edebileceğimiz insanlar görece rahat yaşama olanaklarına sahiplerdi. Muadillerine göre rahat yaşıyorlardı. Sosyal hayatları devam edebiliyordu. Nefes alıp vermek dışında da bir hayatları vardı.

Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Türkiye'yi aslında sırtında taşıyan, üreten, yaratan o parlak zihinlerin, üretici insanların çok büyük bir çoğunluğu geçmişin mavi yakalılarına göre bile çok daha kötü yaşıyor. Çünkü geçmisin mavi yakalıları belki çok zor koşullarda çalışıyorlardı ama sendikal hakları genişti, toplu sözleşme hakları vardı sosyal ve ekonomik durumları da gelişiyordu. Bugün geldiğimiz noktada bugünün beyaz yakalıları, gri yakalıları, geçmişin mavi yakalıları kadar bile sosyal haklara sahip değiller.

Birkaç bayram önce denk geldiğim emekli banka müdürü akrabamın söylediğ bir söz vardı, beni çok etkilemişti. Ben çocukluğumda hatırlıyorum bankalar kumbara dağıtırlardı, bu banka müdürü bana şunu söyledi: 'Eskiden biz insanlar para biriktirsinler diye onlara kumbara verirdik, şimdi olmayan paraları harcasınlar diye kredi kartı veriyoruz.' Mesele aslında bu. 'İktidar nasıl ayakta kalıyor?' sorusunun temeli aslında bu bence."