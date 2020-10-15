Erkan Baş'tan Davutoğlu'na: Konuş da yıkılsın ortalık

15 Ekim 2020 Perşembe, 11:21

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV’de Şirin Payzın ile Sözüm Var’ın konuğu olduğu programda konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun “Bir konuşursam ortalık yıkılır” sözlerine tepki gösteren Baş, Davutoğlu’nun dönemin başbakanı olduğunu ve konuşması gerektiğini söyledi.

Baş, “Çıkıp ‘Bir konuşsam ortalık yıkılır’ diyor. Konuş da yıkılsın. Sen dönemin başbakanısın. Senin başbakanı olduğun ülkenin başkentinde 103 insan sadece barış istedikleri için katledildi. Benim 103 arkadaşım öldü orada. Konuş da ortalık yıkılsın” ifadelerini kullandı.

Tüm liderlerin karşılıklı konuşması gerektiğini söyleyen Baş, şöyle devam etti:

“Kapalı kapılar arkasında, kulislerde konuşmak istemiyorum. Çıkalım hep beraber halkın karşısına açıkça bütün fikirlerimizi konuşalım. Kimin haklı olduğuna, kimin doğru olduğuna, kimin ne kadar değiştiğine, kimin kimle yürüyüp yürümemesi gerektiğine halk karar versin.”