Erkan Baş'tan TBMM'de sert sözler: Aklımızla alay mı ediyorsunuz?

04 Mayıs 2021 Salı, 16:29

Partisinin İstanbul İl Binası’nda yaptığı basın toplantısında gündemi değerlendiren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Virüse karşı savaştığımız bir dönemde, ekonomik yıkıma karşı savaştığımız bir dönemde mücadeleden kaçıyorsanız, o zaman bu sözleri söylemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Cengiz İnşaat'ın yapmak istediği taş ocağına karşı İkizdere halkının direnişini selamlayan TİP lideri Baş, "Irmağının akışına ölürüm' türküleri söyleyip, o ırmaklar akmaya devam etsin diye mücadele eden köylülerin üstüne öldürmek ister gibi yürüdüler" diye konuştu.

TBMM’nin kapalı olmasını eleştiren Erkan Baş, "Seçim bölgemizde yüz binlerce yurttaşımızın 'sorunlarımı çöz' diye görevlendirdiği ben ve diğer vekil arkadaşlarımız olarak, emekçi kardeşlerimiz çalışmaya zorlanırken TBMM’nin çalıştırılmamasını kabul etmiyoruz" dedi.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon rakamlarını eleştiren Erkan Baş, "Aklımızla alay mı ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Baş, "Tüketici Enflasyonu yüzde 17’nin üzerinde sabitlendi. Ama tüm bağımsız araştırmacılar bu rakamın gerçekte en az yüzde 30’larda olduğunu söylüyor" hatırlatmasında bulunarak şöyle devam etti: Üretici Fiyat Endeksi; yüzde 35’in üzerinde. Yani üreticiler hammaddeyi yüzde 35 daha yüksek fiyattan almış ama tüketiciye bunu yansıtmamış öyle mi? Aklımızla mı alay ediyorsunuz? Bu farkı biri çıksın açıklasın" dedi. Böyle bir açıklamanın yapılmayacağını söyleyen Baş, "Açıklayanı soruşturacaklar, belki kapısını kıracaklar, belki tutuklayacaklar. Çünkü biliyorsunuz artık haber yapmak da yasaklandı.

'GÖRÜNTÜ VE SES ALMA' YASAĞI

TİP lideri Erkan Baş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 'görüntü yasağı genelgesine' şöyle tepki gösterdi: Dün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde AKP iktidarının gazetecilere ve aslında tüm yurttaşlara hediyesi haber yapmayı yasaklamak oldu. Neymiş, şiddete başvuran polislerin görüntüsü paylaşılamazmış. Zaten, yolsuzluk haberlerine, hırsızlık haberlerine, kamu vicdanını yaralayan tüm haberlere anında erişim yasağı getiriliyor. Siz yasaklasanız da, saldırsanız da biz bu 1 Mayıs’taki görüntüleri aklımıza kazıdık. Aynı, Ali İsmail’e, madenci yakınlarına atılan tekmeleri aklımıza kazıdığımız gibi… Aynı, Ethem Sarısülük’e sıkılan kurşunu, Lobna Allami’ye atılan gaz fişeğini zihnimize kazıdığımız gibi…

"AĞACA DÜŞMANLIKTA GERÇEKTEN TARİH YAZDILAR"

Cengiz İnşaat'ın taş ocağına karşı direnen İkizdere halkını selamlayarak konuşmasına devam eden Baş, "'Irmağının akışına ölürüm' türküleri söyleyip, o ırmaklar akmaya devam etsin diye mücadele eden köylülerin üstüne öldürmek ister gibi yürüdüler" dedi. Baş, şunları konuştu: Tarih yazıyoruz diye övündüler, ağaca düşmanlıkta, doğaya düşmanlıkta, ülkesine düşmanlıkta gerçekten de tarih yazdılar. Bakın Cerattepe’ye, bakın Kazdağları’na, bakın şimdilerde İkizdere’ye sevgili yurttaşlar, baktığınızda ne görüyorsunuz? Bir tane kendine çok güvenen, bu günlerin sonu hiç gelmez sanan çete lideri patron, peşinde de gazıyla copuyla sopasıyla jandarması polisi, göğüslerini gere gere diyorlar ki; 'Burada istediğimizi yaparız.'

"ÖYLE Mİ CENGİZ"



Öyle mi Cengiz, öyle mi AKP’nin kanunsuzca verdiği bütün emirleri sorgulamadan uygulayan jandarma? Şimdi de Saray’dakinden aldığınız güçle bu halka savaş mı açacaksınız, anneniz babanız yaşındaki orada doğmuş büyümüş yaylalarında bir ömür gezmiş dolaşmış köylülere mi saldıracaksınız? Siz halka karşı giriştiğiniz bu savaşı kazanabileceğinizi mi zannediyorsunuz? İkizdere kavgası, vatan kavgasıdır. İkizdere Cengiz’i de aşar, jandarmayı da aşar.



