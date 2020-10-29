Erkan Petekkaya'nın acı günü

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi yaşamını yitirdi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki Şerife Petekkaya'nın, akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2020 Perşembe, 21:09
Erkan Petekkaya'nın acı günü
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 Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki Şerife Petekkaya'nın, akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Petekkaya annesinin yaşamını yitrdiğini, "Canım annemi, 2 yıldır mücadele ettiği alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir fatiha okumanızı rica ediyorum" notuyla açıkladı.


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