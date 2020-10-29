Erkan Petekkaya'nın acı günü

29 Ekim 2020 Perşembe, 21:09

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 69 yaşındaki Şerife Petekkaya'nın, akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Petekkaya annesinin yaşamını yitrdiğini, "Canım annemi, 2 yıldır mücadele ettiği alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir fatiha okumanızı rica ediyorum" notuyla açıkladı.