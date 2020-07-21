Erkek çocuğuna stüdyoda taciz ettiği iddia edilen radyocu tutuklandı

Gaziantep'te, yerel bir radyoda sunuculuk yapan Nuri Ö. stüdyoda, erkek çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

DHA
21 Temmuz 2020 Salı, 10:43
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Gaziantep'te yerel bir radyoda sunuculuk yapan 55 yaşındaki sunucu Nuri Ö., iddiaya geçen pazartesi günü, stüdyoda, 14 yaşında bir erkek çocuğuna tacizde bulundu. Çocuk, yaşadıklarını babasına anlattı. Yerel radyonun binasına gelen baba da Nuri Ö.'yü dabettikten sonra polisi aradı.

Gözaltına alınan Nuri Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine koyuldu.



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