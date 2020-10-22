Ermenistan Azerbaycan'a balistik füze fırlattı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a balistik füzeler ateşlendiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı" belirtildi.
Bakanlık tarafından verilen bilgide, "Gece boyunca cephe hattının Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Ermeni askerlerinin Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği" vurgulandı.
Sivil can kaybının ise yaşanmadığı duyuruldu.
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