Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı düştü

30 Eylül 2020 Çarşamba, 12:58

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada Ermenistan'a ait 2 tane Su-25 tipi savaş uçağının dağa çakılarak düştüğü bildirildi. Ayrıca Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçleri Karabağ’daki temas hattı üstünde ablukaya aldıklarını açıkladı.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki adet SU-25 savaş uçağının düştüğünü duyurdu.Açıklamayı Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Hacıyev yaptı. Hacıyev, "Ermenistan jetleri dağlık alana düştü, patlama gerçekleşti ve yok oldu. Düşen uçaklar Ermenistan komuta kademesi tarafından kendi halkından gizlendi." dedi.

"ERMENİ GÜÇLERİNİNİ ABLUKAYA ALDIK"

Diğer yandan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a götürdüğü S-300 füze savunma sistemlerinden biri, Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi.

Yeniçağ'ın haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerini Karabağ’daki temas hattı üstünde ablukaya aldıklarını açıkladı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın basın ofisinden RİA Novosti’ye yapılan açıklamada, “Çevresi sarılan Ermeni güçlerini top ateşi ile yok etme ve cephenin Akdere-Terter kısmındaki alanları temizleme operasyonu yürütülmektedir” denildi.Ovannisyan şu açıklamayı yaptı: “Azerbaycan kuvvetleri bu sabah Karabağ’ın kuzeyinde geniş çaplı saldırı operasyonları başlattı, çatışmalar devam ediyor. Karşı taraf uçak bombaları, havan topları ve füzeler ile ateş açıyor. Uzun mevzili silahlar ve insansız hava araçları da kullanılmakta dedi.”