Eski AKP’li vekilden erken seçim çıkışı: Hiç beklemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talebi üzerine Ali Babacan’ın lideri olduğu DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi’nin önünün kesilmeye çalışıldığını söyleyen Ocak’tan, Cumhur ittifakı’nın korkularının tetiklendiğini, yeni kanun çıkarılacağını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki partiyi ekarte etmek istediği için baskın seçim beklediğini yazdı.

Ocaktan’ın yazısından ilgili kısımlar şöyle:

“UFUKTA BASKIN SEÇİM VAR”

“’Erken seçim de nereden çıktı?’ diye soranların meseleyi daha iyi anlamaları açısından yasal düzenlemenin özellikle Eylül’de yapılması talebine dikkat çekmek gerekiyor. Öyle anlaşılıyor ki iki partinin önünü kesmek için hızlı bir takvim işletilecek. Bunun anlamı, ufukta baskın seçim var demektir. Çünkü DEVA ve Gelecek Partisi’nin seçimlerde alternatif oluşturma ihtimali Cumhur İttifakı’nın korkularını tetiklemiş bulunuyor.

“BABACAN’IN AÇIKLAMALARI ALARM VERDİRDİ”

“Düşünün ki DEVA Parti’si lideri Ali Babacan bütün konuşmalarında, açıklamalarında daha çok çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunan bir siyasetçi. Bugüne kadar hiçbir siyasi lideri, ya da partiyi rencide edici bir dil kullanmadığı gibi polemiklerden de uzak durmaya özen gösteriyor. Ancak geçtiğimiz hafta Karartv’de konuşan Babacan’ın değerlendirmeleri bir anda Cumhur İttifakı’nda alarm zillerini çaldırdı ve anında saldırı başladı.”

“BABACAN’A PKK APARATI KULLANAN MHP, TRT’YE ÇIKARILAN ÖCALAN’A SESSİZ KALDI”

“Mesela MHP, FETÖ ve PKK aparatını kullanarak kirli bir siyaset diliyle Babacan’a suçlamalarda bulundu. Ama ne hikmetse bu açıklamada, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimi öncesinde Öcalan’ın kırmızı bültenle aranan terörist kardeşinin TRT’ye çıkarılması konusunda MHP’den neden tek kelimelik bir itiraz gelmediğine hiç değinilmedi. Demek ki MHP, Öcalan’ın terörle bağlantılı olduğu kanaatinde değilmiş…”

“HİÇ BEKLEMEDİĞİNİZ SONUÇLAR ALABİLİRSİNİZ”

“Cumhur İttifakı’ndan gelen açıklamalar, baskın seçim ihtimalinin güçlü olduğunu gösteriyor. Parlamentodaki sayısal çoğunluk itibariyle AK Parti ve MHP’nin engelleme yasaları çıkarmalarının önünde hiçbir engel yok.

Ancak hemen hatırlatmakta yarar var; toplumdaki fay hatlarını tetikleyecek ve de rasyonel aklı zorlayacak adımların atılması, beklenildiği gibi iktidar için olumlu sonuçlar üretmesinin garantisi de yok. Eğer siyaseti tabii mecrasından saptırarak, seçmen iradesini zoraki bir yönlendirmeye tabi tutarsanız, hiç beklemediğiniz sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.”

“SİYASETEN İFLAS SENARYOSU”

“Hiç kuşkusuz siyasi birikimi ve tecrübesi dikkate alındığında bütün bu gelişmeleri, siyaseten en doğru değerlendirebilecek olan lider Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır.

Zira o geçmişte kendisinin önünü kesmeye yönelik bütün baskıların, yasaklamaların millet nezdinde nasıl bir teveccühe dönüştüğünü çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla bugün DEVA ve Gelecek Partisi’nin önünü kesmek için atılacak adımların siyaseten bir iflas senaryosu olduğunun farkındadır.”