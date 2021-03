Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye-Almanya ilişkilerini değerlendirdi

26 Mart 2021 Cuma, 14:27

Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye ile Almanya ilişkilerini değerlendirdi. Gabriel, Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin on yıllar öncesinden başladığını belirterek, "Her konuda anlaşamasak da karşılıklı saygımız ve iki ülke halkları arasındaki derin dostluk, her zaman ortak noktada buluşmamıza yardımcı olmuştur. İlişkilerimizdeki başarı, Türkiye’yle iş birliğimizin önde gelen örneğidir" açıklamalarında bulundu.

Almanya’nın Türkiye’nin ithalatında Rusya ve Çin’den sonra 3’üncü ülke olduğunu söyleyen Gabriel, “7 bin 500’ü aşkın Alman şirket Türkiye’de başarılı şekilde faaliyet göstermektedir. Almanya’da 3 milyonu aşkın Türk kökenli kişi yaşamaktadır” diye konuştu. Ayrıca, Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin ise 30 milyar avrodan fazla olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin sahil kıyısında birçok seçenek bulunduğunu ve Almanlar için en popüler turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Gabriel, "Aynı zamanda biz Almanların Türkiye’de son derece dostane şekilde ağırlanmasıdır" dedi.

Gabriel, şunları kaydetti: "Antalya Diplomasi Forumu’na yürekten başarılar diliyorum. Özellikle Türk Dışişleri Bakanı, iyi ve eski dostum Mevlüt Çavuşoğlu’na sarf ettiği tüm çaba için teşekkürlerimi sunuyorum. Salgınla mücadelemiz bittikten sonra, en sevdiğim şehirlerden biri olan Antalya’da yeniden şahsen buluşmayı ümit ediyorum."