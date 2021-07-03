Eski eşini vurup intihar etti
Eskişehir'de psikolojik tedavi gören Sedat Köse, geçen yıl boşandığı F. D.’yi evinin önünde av tüfeğiyle ağır yaralayıp, 2 sokak ileride intihar etti.
Eskişehir'de psikolojik tedavi gören Sedat Köse, geçen yıl boşandığı F. D.’yi evinin önünde av tüfeğiyle ağır yaralayıp, 2 sokak ileride intihar etti.
Kırmızıtoprak Mahallesi Alptekinler Sokak’ta oturan Fadime D. evine girerken, bir yıl önce boşandığı Sedat Köse geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Sedat Köse, yanında getirdiği av tüfeği ile ateş açarak Fadime D.’yi vurdu. Olay yerinden kaçan Köse, iki sokak ileride aynı tüfekle intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğum bakımda tedaviye alınan Fadime D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Sedat Köse’nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.
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