Eski HDP'li Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı

Yerine kayyum atanan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı.

AA
24 Ağustos 2021 Salı, 10:07
Eski HDP'li Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan tutuklandı
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi iddialarla hakkında karama kararı çıkartılan ve 20 Ağustos'ta yakalanan Serhat Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesi alınan Kadırhan, nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.


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