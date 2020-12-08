İsrail Uzay Programı eski başkanı: Trump uzaylıların varlığını açıklamanın eşiğindeydi
İsrail Uzay Programı’nın eski başkanı Prof. Haim Eshed, ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Yedioth Aharonoth’a verdiği “ABD Başkanı Donald Trump'ın uzaylıların varlığını açıklamanın eşiğindeydi, ancak, Galaktik Federasyondaki uzaylılar: Bekleyin, önce insanlar sakinleşsin dedi" iddiasında bulundu.
Dünyada milyonlarca kişi uzaylıların varlığını merak ederken, İsrail Uzay Programı’nın eski başkan Prof. Haim Eshed'den (87) çarpıcı açıklamalar geldi.Ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Yedioth Aharonoth, Eshed ile yaptığı röportajı yayınladı.
"TRUMP AÇIKLAMANIN EŞİĞİNDEYDİ"
Gazete haberinde, İsrail Uzay Programı’nın eski başkan Prof. Haim Eshed'ın uzaylıların varlığına ilişkin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalanın eşiğinde olduğunu, ancak, Galaktik Federasyondaki uzaylıların "Bekleyin, önce insanlar sakinleşsin" dediğini ileri sürdü. Eshed röportajında, "Önce bizleri aklı başında ve anlayışlı yapmak istiyorlar” ifadesini kullandı.
ABD HÜKÜMETİYLE UZAYLILAR ARASINDA ANLAŞMA VAR
Eshed röportajında “İnsanlığın gelişmesini ve uzay ile uzay gemilerinin ne olduğunu genel olarak anlayacağımız bir aşamaya gelinmesini bekliyorlar. ABD hükümeti ile uzaylılar arasında bir anlaşma var. Burada deneyler yapmak için bizimle bir sözleşme imzaladılar” diye konuştu.
MARS'TA UZAYLILARIN YANINDA BİR ABDLİ ASTRONOT BULUNUYOR
Öte yandan Eshed Mars gezegeninin derinliklerinde uzaylıların üssü olduğunu ve içinde uzaylıların temsilcileriyle birlikte Amerikalı bir astronotun bulunduğunu da ileri sürdü.
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