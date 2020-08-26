Eskişehir ADD Şube Başkanı Azmi Kerman tepki gösterdi: "30 Ağustos Zafer Bayramı engellenemez"

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:56

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman, yaptığı yazılı açıklamayla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Ağustos Büyük Zafer’in yıldönümüne ilişkin hazırladığı genelgeye tepki gösterdi. Kerman'ın açıklamasında "Mevcut iktidar kendi gündeminde olan günlerde her türlü olanağı kullanırken, ulusal günlerde yapılacak kutlamalara kısıtlama ve engeller getirmektedir" ifadelerine yer verildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

30 Ağustos Zafer Bayramı engellenemez



Tarihimizin en önemli ve hayati zaferlerinden birisi 30 Ağustos 1922’de kazanılmıştır. Büyük Atatürk’ün bizzat planladığı ve kumanda ettiği savaş 26 Ağustos’ta başlamış ve 14 gün sürmüştür. Kahraman Türk Ordusu bu ölüm kalım savaşı sonrası emperyalist devletleri yenerek vatan topraklarından atmıştır. Böylece yeni Türk Devleti’nin ve Genç Cumhuriyetin temelleri burada atılmıştır.

Böylesine önemli ve kutsal bir zaferin 98. yılını kutlamak ne yazık ki İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı bir genelge ile yasaklanmaktadır. Yayınlanan genelgede “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü sebebiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilemez” denilmektedir.

Salgın nedeniyle alınan önlemlerde çifte standart uygulanmaktadır. Mevcut iktidar kendi gündeminde olan günlerde her türlü olanağı kullanırken, ulusal günlerde yapılacak kutlamalara kısıtlama ve engeller getirmektedir.

Millet ve devlet olarak, varlığımızı borçlu olduğumuz zaferlerin yıldönümlerine, ulusal günlerimize yönelik akıl ve mantığı zorlayan, vicdanları yaralayan, hukuku yok sayan bu uygulamalara sürekli tanık oluyoruz. Bu nedenle bu genelgenin iptali için dava açılmıştır.

Yasaklama ve baskılara karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Bu yasaklar ulusal varlığımıza, ulusal kimliğimize vurulmak istenen zincirlerdir.

Bizler Büyük Atatürk ve arkadaşlarının emperyalist işgale karşı verdikleri kutsal savaşın 98. yıldönümünü coşku ile kutlayacağız. Yasakçı zihniyete boyun eğmeyeceğiz. 30 Ağustos günü Vilayet Meydanı’nda Ata’nın huzurunda buluşacağız.

Azmi Kerman

Eskişehir ADD Şube Başkanı



