Evinizin havasını nasıl temizlemelisiniz?

02 Haziran 2020 Salı, 17:18

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha fazla vakit geçirdiğiniz evleriniz bugünlerde evinizdeki hava kalitesini artırmak için en kolay yöntem, gün içinde ara ara pencereleri açarak temiz havanın içeri girmesine izin vermek. Siz de evinizi günde birkaç kez havalandırarak zararlı hava partiküllerinin evin içinde birikmeden pencereden uçup gitmesini sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte aşağıdaki önerileri uygulayarak da evinizdeki havanın temizliğini sağlayabilir ve daha temiz hava soluyabilirsiniz. Kişisel hijyen dışında evinizdeki hava temizliğine de özen göstermeniz gereken bu dönemde, hava kalitesini artırmak için bu önerileri kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

UÇUCU YAĞLARI TEMİZLİK RUTİNİNİZE DÂHİL EDİN

Çay ağacı yağı gibi uçucu yağlar, anti bakteriyel özelliğe sahip oldukları için ev yapımı temizlik malzemelerine eklendiğinde hava kaynaklı bakterileri azaltarak evinizdeki hava kalitesini artırmaya yardımcı olur. Okaliptüs, karanfil ve biberiye gibi uçucu yağları evinizdeki toz akarlarıyla savaşmak için kullanabilir, hatta bir kısmını cildinize sürerek kuruyan bölgeleri nemlendirebilirsiniz.

HAVA TEMİZLEYİCİLERDEN YARARLANIN

Kapalı alanlarda uzun süre kaldıkça bir süre sonra odaklanma sorunu yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Bunun sebebi havadaki zararlı partiküllerin artışı olabilir. Özellikle evden çalışmaya başladığımız bu günlerde odaklanmaya ihtiyaç duyduğunuzda temiz hava alıp veriminizi kaybetmemek adına hava temizleyicilerden yararlanabilirsiniz.

MUM TERCİHLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Bu süreçte evde yapılacak aktiviteler ararken kendinizi meditasyon yaparken bulduysanız, rahatlamak için yaktığınız mumlara dikkat edin. Evde mum yakmak aslında uzun vadede havanın kirlenmesine neden olabilir. Bu yüzden tercihinizi balmumu gibi doğal malzemelerden yapılmış mumlardan yana kullanabilir ya da etrafınızı LED ışıklı mumlarla çevreleyerek hem tehlikeli bir kaza ihtimalini hem de evinizdeki hava kirliliğini azaltabilirsiniz.

EVCİL HAYVANLARINIZA İYİ BAKIN

Evcil hayvanların çoğu doğası gereği evin neredeyse her yerine kepek döker. Alerjik semptomları, hayvan tüyünden daha fazla tetikleyen bu kepekleri azaltmak için minik dostunuzun bakımını aksatmadığınızdan emin olmalısınız.

BİTKİLERLE HEM HAVAYI HEM DEKORASYONU DEĞİŞTİRİN

Görüntüleriyle evinizi güzelleştiren bitkiler, evinizdeki hava kalitesini artırmanıza da yardımcı olabilir. Örneğin; kurdele bitkisinin havadaki formaldehit, karbon monoksit ve ksileni azalttığı biliniyor. Siz de sevdiğiniz yeşil bitkileri hem evinizin dekorasyonuna renk getirmek hem de hava kalitesini artırmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca evde yapılacak şeyler arayışındaysanız bitki bakımına da başlayabilirsiniz. Bitkilerinizin günlük bakımlarını yaptıktan sonra bir el dezenfektanı ile ellerinizi temizlemeyi de ihmal etmeyin.