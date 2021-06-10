EY Türkiye Vergi Ortağı Abdulkadir Kahraman: Af çıkacak beklentisi kayıtdışılığı teşvik ediyor
Yasanın “matrah artırımı” bölümüne dikkat çeken EY Türkiye Vergi Ortağı Kahraman, bununla vergi düzenlemelerine gönüllü uyanlara haksızlık yapıldığını belirtti.
Sigorta primleri, vergi cezaları, çek, protestolu senet, kredi kartı ve Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin “7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni ‘af yasası’ kapsamında, ilk taksit ödemeleri eylül ayı sonuna kadar yapılabilecek olan yapılandırma için 31 Ağustos’a kadar başvuru yapılması gerekiyor. Yapılandırmadan, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları gibi istisnalar hariç 30 Nisan öncesi kesinleşmiş borçlar yararlanabilecek.
Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan EY Türkiye Vergi Ortağı Abdulkadir Kahraman, son “Yeni Ekonomi Programı”nda yeni af çıkarılmayacağının vurgulandığını, bu düzenlemenin ise Covid-19’un etkileri nedeniyle gündeme geldiğini hatırlatırken, yasanın “matrah artırımı”yla ilgili bölümüne dikkat çekti. Bunun gerekçesinde “vergilemede öngörülebilirliğin artırılması” hedefi olduğunu belirten Kahraman şöyle devam etti:
HER 1.5 YILDA BİR
“Bu şekilde vergide öngörülebilirlik artırımı mümkün değil. Fakat ‘sık vergi afları’, afları maalesef ’öngörülebilir’ yaptı. Matrah artırımı vergisini düzenli ödeyen kişiler veya kurumlara karşı ciddi adaletsizlik. Bir kurum düşünün düzenli vergilerini ödüyor, ortaklarına kâr dağıtımı yapıyor ve matrah/ vergi artırımı yapmıyor. Rakibi ise tersini yapıyor. Matrah artırımı yürürlüğe konduğunda artıran mükellef nezdinde vergi incelemesi mümkün değil ama artırım yapmayan mükellef vergi incelemesi riski olduğundan bu tür şirketlerin vergi inceleme geçirme riski katbekat artıyor. Her 1.5 yılda af çıkacak beklentisi kayıtdışılığı teşvik ediyor.”
Kahraman ayrıca, matrah artırımı ile yaratılan adaletsizliğin kurumsallaşmayı engellediğini belirterek, “matrah artırımı halinde inceleme yapılmaz” ibaresinin düzenlemeden çıkarılmasını önerdi.
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