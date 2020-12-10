Facebook duyurdu: Messenger ve Instagram çöktü

10 Aralık 2020 Perşembe, 15:40

Şirket, mesajlaşma uygulaması Messenger ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’ın çöktüğünü açıkladı. Şirket Workplace hizmetine de erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Şirket sözcüsü, "Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bunların eskisi gibi çalışması için çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Messenger için bin 800’den fazla şikayet aldıklarını kaydeden Facebook, Instagram için de 350 şikayet aldıklarını söyledi.