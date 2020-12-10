Facebook duyurdu: Messenger ve Instagram çöktü
Facebook bugün yaptığı açıklamada şirket bünyesindeki mesajlaşma uygulaması Messenger ve fotoğraf paylaşma platformu Instagram'ın çöktüğünü duyurdu.
Şirket, mesajlaşma uygulaması Messenger ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’ın çöktüğünü açıkladı. Şirket Workplace hizmetine de erişim sorunu yaşandığını duyurdu.
Şirket sözcüsü, "Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bunların eskisi gibi çalışması için çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.
Messenger için bin 800’den fazla şikayet aldıklarını kaydeden Facebook, Instagram için de 350 şikayet aldıklarını söyledi.
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