Facebook'a 'anti tekel' soruşturması hazırlığı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:08

Financial Times’ın haberine göre, AB yetkilileri çoktan Facebook’a ve rakiplerine bir soru listesi göndererek şirketin sınıflandırmalı reklam servislerinde bir bozuntu gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlamaya çalışıyor.

Facebook şimdiye kadar anti tekel soruşturmasıyla karşı karşıya kalmayan tek ABD’li şirket olarak duruyordu. AB daha önce Microsoft, Amazon, Apple ve Google’a karşı soruşturma başlatmıştı.

Habere göre, resmi soruşturmanın başlaması birkaç sürebilir ve soruşturmanın kapsamı hala kararlaştırılmış değil.