Facebook'a 'anti tekel' soruşturması hazırlığı
Avrupa Komisyonu, Facebook’un rakiplerine karşı rekabet kanununa uymayan uygulamalarda bulunup bulunmadığını araştırmak için resmi bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.
Financial Times’ın haberine göre, AB yetkilileri çoktan Facebook’a ve rakiplerine bir soru listesi göndererek şirketin sınıflandırmalı reklam servislerinde bir bozuntu gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlamaya çalışıyor.
Facebook şimdiye kadar anti tekel soruşturmasıyla karşı karşıya kalmayan tek ABD’li şirket olarak duruyordu. AB daha önce Microsoft, Amazon, Apple ve Google’a karşı soruşturma başlatmıştı.
Habere göre, resmi soruşturmanın başlaması birkaç sürebilir ve soruşturmanın kapsamı hala kararlaştırılmış değil.
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