Facebook'a 'anti tekel' soruşturması hazırlığı

Avrupa Komisyonu, Facebook’un rakiplerine karşı rekabet kanununa uymayan uygulamalarda bulunup bulunmadığını araştırmak için resmi bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:08
Facebook'a 'anti tekel' soruşturması hazırlığı
Abone Ol google-news

Financial Times’ın haberine göre, AB yetkilileri çoktan Facebook’a ve rakiplerine bir soru listesi göndererek şirketin sınıflandırmalı reklam servislerinde bir bozuntu gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlamaya çalışıyor.

Facebook şimdiye kadar anti tekel soruşturmasıyla karşı karşıya kalmayan tek ABD’li şirket olarak duruyordu. AB daha önce Microsoft, Amazon, Apple ve Google’a karşı soruşturma başlatmıştı.

Habere göre, resmi soruşturmanın başlaması birkaç sürebilir ve soruşturmanın kapsamı hala kararlaştırılmış değil.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler