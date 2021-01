Facebook'un yeni değişiklik itirafına sert tepki: 'Hangi akla hizmet daha fazla çocuğu riske atacaksınız?'

23 Ocak 2021 Cumartesi, 13:48

Facebook, platformlarındaki çocuk istismarı içeriklerini tespit etmek ve önlemek için halihazırda özel mesajları kontrol etmekten kolluk kuvvetleriyle diğer sosyal medya sitelerinden gelen yönlendirmelerle harekete geçmeye kadar bir dizi program yürütüyor. Ancak uçtan uca şifreleme, bunu imkansız hale getiriyor.

Çocuklarla ilgili birçok dernek, politikacı ve hatta Facebook’un kendi hissedarları bile aylardır şirketin planlarının tehlikelerine işaret ediyordu. Fakat şirket, şimdiye kadar uçtan uca şifrelemenin soruna yol açacağını kabul etmemişti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Birleşik Krallık’ta (BK) Avam Kamarası’nda 20 Ocak’ta gerçekleştirilen bir komite toplantısındaysa bu durum değişti. Milletvekili Yvette Cooper, Facebook Küresel Politika Yönetimi Başkanı Monica Bickert’in, uçtan uca şifrelemeye geçişte kaybolacak vakaların sayısını tahmin etmesini istedi.

Cevabı bilmediğini söyleyen Bickert, “Sayıların düşmesini bekliyorum. İçerik paylaşılıyorsa ve bu içeriğe erişimimiz yoksa, eğer içeriği göremiyorsak bunu bildiremeyiz” dedi.

ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’ne (U.S. National Center for Missing and Exploited Children - NCMEC) göre, şu anda çevrimiçi çocuk istismarının yüzde 94’ünü Facebook bildiriyor. NCMEC, şirketin yeni kuralları kapsamında raporların yüzde 70’inin kaybolacağını belirtiyor ki bu da dünya genelinde yaklaşık 12 milyon rapora denk geliyor.

NCMEC’in tahminlerinden bahseden Cooper, şu soruları sordu:

Facebook cidden hangi akla hizmet daha fazla çocuğu riske atacak ve savunmasız çocukları kurtarmayı zorlaştıracak bir şeyi piyasaya sunmaya çalışıyor? Bunu neden yapıyorsunuz?

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, 2019’da planı açıkladığında, hamleyi “Sosyal ağ için gizlilik odaklı vizyon” şeklinde adlandırmış ve Facebook’un, kullanıcılarının bilgilerini korumadaki başarısızlığını yıllarca eleştiren gizlilik savunucuları için bir zafer olarak görmüştü.

Bickert, kararı savunmayı çalışırken bu noktalara tekrar parmak bastı. Çocuklara yönelik şiddet ve insan ticareti suçları gibi davalarda daha önce savcı olarak görev aldığını belirten Bickert, “Çevrimiçi (platformlarda) gördüğümüz farklı istismar türlerinin tümüne karşı dikkatli olmak istiyorum. İnsanları zamanın çoğunda en güvende tutmanın çok net bir cevabı olduğunu sanmıyorum. Bu, üzerinde çalıştığım ya da farkında olduğum süre kadar hükümetlerin de mücadele ettiği bir durum” dedi.