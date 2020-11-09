Fahrettin Altun bakan mı oluyor?

09 Kasım 2020 Pazartesi, 16:14

Berat Albayrak'ın yerine getirilmesi beklenen ismin Nurettin Canikli olduğunu belirten Yarkadaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da Kültür Bakanı olarak görev alacağını söyledi.

Barış Yarkadaş'ın Twitter paylaşımı şöyle:

Berat Albayrak'ın yerine getirilmesi kuvvetle muhtemel isim dün de dikkat çektiğim üzere Nurettin Canikli... İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da Kültür Bakanı olarak görevlendirilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise görevine devam ediyor.